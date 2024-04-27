Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя руководителя управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области.

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя руководителя управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего замначальника управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области. Высокопоставленный сотрудник миграционной службы подозревается в совершении преступлений по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статье 290 УК РФ (получение взятки). Преступление было раскрыто в результате совместной работы следователей и сотрудников регионального УФСБ.

– По версии следствия, подозреваемый, действуя из корыстных побуждений, за материальное вознаграждение, в нарушение закона выдал разрешения на временное проживание в Российской Федерации нескольким иностранным гражданам, – сообщили в СКР.

У подозреваемого изъяты документация и деньги. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Сейчас ведутся следственные действия.

При этом омская полиция заявляет о двух сотрудниках миграционного подразделения УМВД России по Омской области, уличенных в противоправных действиях. По данному факту назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудников подтвердится, их уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.