Пока у села Абатского укрепляют дамбу, инспекторы ДПС стараются свести к минимуму задержку транспорта. Движение происходит по одной полосе.

Пока у села Абатского укрепляют дамбу, инспекторы ДПС стараются свести к минимуму задержку транспорта. Движение происходит по одной полосе.

В пресс-службе Тюменского ГИБДД показали, что происходит на участке трассы Тюмень – Омск в Абатском районе, который начало топить.

Транспорт там сейчас едет в реверсивном режиме по одной полосе. На «Яндекс Картах» видно, что со стороны Омска наблюдается пробка.

Тем не менее за сутки по участку дороги с 353 по 363 км проехали почти 6 тыс. единиц транспорта.

– Автоинспекторы работают на трассе в усиленном режиме, обеспечивая беспрепятственный проезд транспорта и безопасность движения в сложных условиях параллельной работы технологического транспорта, проводящего отсыпку дамбы, – сообщили в ведомстве.

Напомним, что накануне стало известно о том, что сквозь щебень на трассу в районе райцентра Абатское просочилась вода. Место протечки сейчас усиленно укрепляют.

Утром 26 апреля в районе села Абатского река Ишим превысила исторический максимум. Ее уровень составил 1178 см. По прогнозу Росгидромета, река может подняться еще на 40 см. Ранее стало известно, что пик паводка прогнозируется на завтра.