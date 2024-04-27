Омск-Информ
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·Общество

Объекты уже заработали на бульваре Победы, улицах Валиханова, Бударина, Завертяева и Гашека. 
В Омске начали работать некоторые фонтаны. Объекты уже заработали на бульваре Победы, улицах Валиханова, Бударина, Завертяева и Гашека. 
Мэр Сергей Шелест отметил, что к 1 мая в Омске должны заработать все городские фонтаны.
Напомним, на этой неделе в фонтанах начали проверять гидротехнические системы. Ремонт фонтанов был завершен в сквере Первокирпичном, на бульваре Заречном, Театральной площади, бульваре Зеленом и улице Путилова.
·Общество

Объекты уже заработали на бульваре Победы, улицах Валиханова, Бударина, Завертяева и Гашека. 
В Омске начали работать некоторые фонтаны. Объекты уже заработали на бульваре Победы, улицах Валиханова, Бударина, Завертяева и Гашека. 
Мэр Сергей Шелест отметил, что к 1 мая в Омске должны заработать все городские фонтаны.
Напомним, на этой неделе в фонтанах начали проверять гидротехнические системы. Ремонт фонтанов был завершен в сквере Первокирпичном, на бульваре Заречном, Театральной площади, бульваре Зеленом и улице Путилова.