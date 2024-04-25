Омск-Информ
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·Общество

Сейчас в городе проверяют работоспособность фонтанов. Пока нарушений не нашли.

В Омске начали пробно запускать городские фонтаны. Первым стало сооружение на бульваре Победы. Там проверили, как работает гидротехническая система. Как заверил мэр Сергей Шелест, все оказалось исправно.

Кроме того, ремонт фонтанов уже завершили в сквере Первокирпичном, на бульваре Заречном, Театральной площади, бульваре Зеленом и улице Путилова. В порядок привели фонтаны в скверах Дзержинского, 30 лет ВЛКСМ и Первомайском. Перед запуском проверят их работоспособность.

В целом городские фонтаны должны заработать 1 мая.

·Общество

Сейчас в городе проверяют работоспособность фонтанов. Пока нарушений не нашли.

В Омске начали пробно запускать городские фонтаны. Первым стало сооружение на бульваре Победы. Там проверили, как работает гидротехническая система. Как заверил мэр Сергей Шелест, все оказалось исправно.

Кроме того, ремонт фонтанов уже завершили в сквере Первокирпичном, на бульваре Заречном, Театральной площади, бульваре Зеленом и улице Путилова. В порядок привели фонтаны в скверах Дзержинского, 30 лет ВЛКСМ и Первомайском. Перед запуском проверят их работоспособность.

В целом городские фонтаны должны заработать 1 мая.