Водителям, сварщикам, а также машинистам в регионе готовы платить 200 тыс. рублей. Эти специальности оказались самыми высокооплачиваемыми в апреле.

Водителям, сварщикам, а также машинистам в регионе готовы платить 200 тыс. рублей. Эти специальности оказались самыми высокооплачиваемыми в апреле.

Аналитики hh.ru выяснили, кому в Омской области предлагали самые высокие зарплаты в апреле. Оказалось, что за два весенних месяца в регионе открыли 2,7 тыс. вакансий с заработной платой 200 тыс. рублей.

Чаще всего высокие зарплаты предлагали работникам компании из сфер «Перевозки, логистика, склад, ВЭД», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Добывающая отрасль», «Металлургия, металлообработка» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие». Больше всего шансов получить работу с заработной платой 200 тыс. рублей и более оказалось у водителей, машинистов, сварщиков и менеджеров по продажам.

Отметим, что средняя заработная плата в регионе составила почти 60 тыс. рублей.