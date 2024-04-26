За первые два месяца омичи получали в среднем 57 тыс. рублей. Меньше всего платили работникам полиграфии.

За первые два месяца омичи получали в среднем 57 тыс. рублей. Меньше всего платили работникам полиграфии.

В Омской области в феврале средняя зарплата достигла 58 432 рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла на 18,6 %. Такие данные привел Омскстат. В первые два месяца текущего года омичи получали в среднем 57 146 рублей.

Как отмечают статистики, больше всего зарплата выросла у производителей резиновых и пластмассовых изделий (на 54 % ), а также у других производственников (на 94 %). Меньше заработная плата стала только у работников полиграфии и производителей мебели.