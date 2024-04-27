Омск-Информ
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·Общество

Самое повышенное содержание вещества оказалось в Центральном округе. Сегодня ожидаются очередные выбросы.

В Омске снова зафиксировали превышение сероводорода. На этот раз повышенное содержание вещества нашли в Центральном округе – в 3,4 ПДК. Кроме того, уже сегодня, 27 апреля, до 10:00 в городе Омске ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей первой степени опасности.

Отметим, что 25 апреля в Омске произошел крупный пожар на территории одного из предприятий. Горели емкости с нефтепродуктами. После происшествия региональный Роспотребнадзор решил проверить чистоту воздуха. Однако загрязняющих веществ обнаружено не было.

·Общество

Самое повышенное содержание вещества оказалось в Центральном округе. Сегодня ожидаются очередные выбросы.

В Омске снова зафиксировали превышение сероводорода. На этот раз повышенное содержание вещества нашли в Центральном округе – в 3,4 ПДК. Кроме того, уже сегодня, 27 апреля, до 10:00 в городе Омске ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей первой степени опасности.

Отметим, что 25 апреля в Омске произошел крупный пожар на территории одного из предприятий. Горели емкости с нефтепродуктами. После происшествия региональный Роспотребнадзор решил проверить чистоту воздуха. Однако загрязняющих веществ обнаружено не было.