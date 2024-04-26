Омск-Информ
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·Общество

Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки качества атмосферного воздуха после вчерашнего пожара в Нефтяниках.
Региональный Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки качества атмосферного воздуха после вчерашнего пожара в Нефтяниках. Около часа дня на территории предприятия «Терминал» на Красноярском тракте в Советском округе загорелись емкости с растворителем.
В ведомство жалоб на неприятные запахи и плохое самочувствие от омичей не поступало.
– 25.04.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» проведены лабораторно-инструментальные исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на границе ближайших нормируемых объектов от очага возгорания, – рассказали в Роспотребнадзоре.
Результаты исследований не выявили превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
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·Общество

Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки качества атмосферного воздуха после вчерашнего пожара в Нефтяниках.
Региональный Роспотребнадзор рассказал об итогах проверки качества атмосферного воздуха после вчерашнего пожара в Нефтяниках. Около часа дня на территории предприятия «Терминал» на Красноярском тракте в Советском округе загорелись емкости с растворителем.
В ведомство жалоб на неприятные запахи и плохое самочувствие от омичей не поступало.
– 25.04.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» проведены лабораторно-инструментальные исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на границе ближайших нормируемых объектов от очага возгорания, – рассказали в Роспотребнадзоре.
Результаты исследований не выявили превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
1214