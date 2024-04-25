Омск-Информ
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·Происшествия

По предварительным данным, горят три емкости объемом по 50 кубических метров. 
Около часа назад на одном из предприятий на Красноярском тракте в Советском округе произошел сильный пожар. В региональном МЧС сообщили, что пожарные приступили к тушению емкостей с нефтепродуктами, которые находятся на открытой территории. 
- По предварительным данным, горят три емкости объемом по 50 кубических метров каждая, - отметили в МЧС.
Для тушения огня привлекли 15 единиц техники и 58 человек. Уровень возгорания оценивается как средний.
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·Происшествия

По предварительным данным, горят три емкости объемом по 50 кубических метров. 
Около часа назад на одном из предприятий на Красноярском тракте в Советском округе произошел сильный пожар. В региональном МЧС сообщили, что пожарные приступили к тушению емкостей с нефтепродуктами, которые находятся на открытой территории. 
- По предварительным данным, горят три емкости объемом по 50 кубических метров каждая, - отметили в МЧС.
Для тушения огня привлекли 15 единиц техники и 58 человек. Уровень возгорания оценивается как средний.
2686