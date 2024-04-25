Этим займется региональный Роспотребнадзор. После пожара на грузовом складе ведомство намерено промониторить санитарно-эпидемиологическую обстановку.
Пожаром, который произошел на территории грузового склада в районе станции Комбинатская в Омске, заинтересовался и региональный Роспотребнадзор. Как сообщили в надзорном ведомстве, возгорание случилось на предприятии «Терминал». После случившегося сотрудники Роспотребнадзора намерены провести исследование атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.
– Управлением Роспотребнадзора по Омской области проводятся мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проживающего в зоне возможного влияния, с проведением лабораторных исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ, – отметили в надзорном ведомстве.
Сейчас спасатели разбирают сгоревшие конструкции. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
Отметим, что в происшествии также разбирается транспортная и областная прокуратура.