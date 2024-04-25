Названа причина пожара в Советском округе. Сейчас проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности.

Названа причина пожара в Советском округе. Сейчас проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности.

Стало известно, из-за чего сегодня произошел крупный пожар в районе станции Комбинатская в Омске.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что около полудня на территории производственной площадки предприятия по адресу: Красноярский тракт, 103/1, при перекачке растворителя произошло возгорание емкостей с горючим веществом.

Ранее сообщалось, что загорелись три цистерны, в которых было, соответственно, 50, 17 и 22 тонны растворителя. Сейчас открытое горение уже ликвидировано. К счастью, никто не пострадал.

Прокуратура Советского округа проверяет соблюдение требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также стало известно, что от МЧС России было задействовано 18 единиц техники, 66 человек личного состава и один пожарный поезд РЖД. А вот второй пожарный поезд не понадобился.