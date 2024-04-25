Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Об этом рассказали в транспортной прокуратуре. По факту случившегося уже организовали проверку.

Омская транспортная прокуратура заинтересовалась пожаром, который произошел сегодня, 25 апреля, на одном из предприятий в Советском округе. Напомним, там горят емкости с нефтепродуктами. Как отметили в надзорном ведомстве, возгорание случилось на территории грузового склада в районе станции Комбинатской. Сейчас по факту происшествия организовали проверку.

– Причины и обстоятельства события устанавливаются, специализированными службами принимаются меры по ликвидации возгорания. Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности в сфере оборота опасных грузов. На место происшествия выехал заместитель Омского транспортного прокурора, – добавили в ведомстве.

К тушению емкостей привлекли два пожарных поезда.

2099
·Происшествия

Об этом рассказали в транспортной прокуратуре. По факту случившегося уже организовали проверку.

Омская транспортная прокуратура заинтересовалась пожаром, который произошел сегодня, 25 апреля, на одном из предприятий в Советском округе. Напомним, там горят емкости с нефтепродуктами. Как отметили в надзорном ведомстве, возгорание случилось на территории грузового склада в районе станции Комбинатской. Сейчас по факту происшествия организовали проверку.

– Причины и обстоятельства события устанавливаются, специализированными службами принимаются меры по ликвидации возгорания. Омской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности в сфере оборота опасных грузов. На место происшествия выехал заместитель Омского транспортного прокурора, – добавили в ведомстве.

К тушению емкостей привлекли два пожарных поезда.

2099