Омск-Информ
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·Происшествия

К тушению огня привлекли два пожарных поезда. На месте работают 58 человек.

К тушению емкостей с нефтепродуктами, которые загорелись на одном из предприятий в Советском округе, привлекли два пожарных поезда – со станций Комбинатская и Омск-Пассажирский. Об этом заявили в региональном МЧС. Предварительная площадь пожара составляет 500 кв. м.

Напомним, возгорание произошло около 11:50 часов. Сейчас на месте работают 15 единиц техники и 58 человек. Уровень возгорания оценивается как средний.

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·Происшествия

К тушению огня привлекли два пожарных поезда. На месте работают 58 человек.

К тушению емкостей с нефтепродуктами, которые загорелись на одном из предприятий в Советском округе, привлекли два пожарных поезда – со станций Комбинатская и Омск-Пассажирский. Об этом заявили в региональном МЧС. Предварительная площадь пожара составляет 500 кв. м.

Напомним, возгорание произошло около 11:50 часов. Сейчас на месте работают 15 единиц техники и 58 человек. Уровень возгорания оценивается как средний.

2394