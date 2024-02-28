Омск-Информ
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·Общество

Превышение сероводорода в воздухе обнаружили в Центральном и Октябрьском округах.

В очередной раз в Омске зафиксировали превышение нормы содержания сероводорода в воздухе. Это произошло в двух округах – в Центральном и Октябрьском. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минприроды.

– Превышение ПДК сероводорода в ЦАО и ОАО, максимальная концентрация составила 1,25 ПДК (0,010 мг/м3), – отметили в ведомстве.

Сегодня, 28 февраля, как заверили в министерстве, уровень загрязнения ожидается пониженный.

·Общество

Превышение сероводорода в воздухе обнаружили в Центральном и Октябрьском округах.

В очередной раз в Омске зафиксировали превышение нормы содержания сероводорода в воздухе. Это произошло в двух округах – в Центральном и Октябрьском. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минприроды.

– Превышение ПДК сероводорода в ЦАО и ОАО, максимальная концентрация составила 1,25 ПДК (0,010 мг/м3), – отметили в ведомстве.

Сегодня, 28 февраля, как заверили в министерстве, уровень загрязнения ожидается пониженный.