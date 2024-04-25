Омск-Информ
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·Происшествия

Об этом рассказали в региональном МЧС. Открытое горение уже ликвидировали.

В Омске на территории грузового склада, где сегодня, 25 апреля, загорелись три емкости с нефтепродуктами, ликвидировали открытое горение. Локализовать пламя удалось в 13:35. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По данным ведомства, в одной из цистерн было 50 тонн растворителя, в другой – 17, а в третьей – 22. Общая площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. В происшествии никто не пострадал.

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·Происшествия

Об этом рассказали в региональном МЧС. Открытое горение уже ликвидировали.

В Омске на территории грузового склада, где сегодня, 25 апреля, загорелись три емкости с нефтепродуктами, ликвидировали открытое горение. Локализовать пламя удалось в 13:35. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По данным ведомства, в одной из цистерн было 50 тонн растворителя, в другой – 17, а в третьей – 22. Общая площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. В происшествии никто не пострадал.

1758