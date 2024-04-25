Омск-Информ
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·Происшествия

На записи видно, как огромные столбы черного дыма исходят из цистерн, в которых находятся нефтепродукты.
В соцсетях начали появляться десятки видеозаписей пожара, который произошел чуть больше часа назад в Советском округе. На записи видно, как огромные столбы черного дыма исходят из цистерн, в которых, по информации МЧС, находятся нефтепродукты.

Дым от пожара виден со многих точек города. Омичи сообщают о смоге, который появился в небе.
Напомним, на возгорание уже отреагировал губернатор Виталий Хоценко. В МЧС рассказали, что огонь распространился на три емкости с нефтепродуктами объемом по 50 куб. м каждая.
2204
·Происшествия

На записи видно, как огромные столбы черного дыма исходят из цистерн, в которых находятся нефтепродукты.
В соцсетях начали появляться десятки видеозаписей пожара, который произошел чуть больше часа назад в Советском округе. На записи видно, как огромные столбы черного дыма исходят из цистерн, в которых, по информации МЧС, находятся нефтепродукты.

Дым от пожара виден со многих точек города. Омичи сообщают о смоге, который появился в небе.
Напомним, на возгорание уже отреагировал губернатор Виталий Хоценко. В МЧС рассказали, что огонь распространился на три емкости с нефтепродуктами объемом по 50 куб. м каждая.
2204