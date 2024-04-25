Омск-Информ
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·Происшествия

Пожар произошел в промзоне Советского округа. К месту уже выехали сотрудники МЧС.

В Омске в районе Красноярского тракта произошел пожар. Огонь полыхает в промзоне Советского округа. В социальных сетях очевидцы сообщают, что слышно хлопки. 

В региональном МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило около 11:50 часов. К месту происшествия направили 15 единиц техники и 58 человек. Сейчас информация о пожаре уточняется.

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·Происшествия

Пожар произошел в промзоне Советского округа. К месту уже выехали сотрудники МЧС.

В Омске в районе Красноярского тракта произошел пожар. Огонь полыхает в промзоне Советского округа. В социальных сетях очевидцы сообщают, что слышно хлопки. 

В региональном МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило около 11:50 часов. К месту происшествия направили 15 единиц техники и 58 человек. Сейчас информация о пожаре уточняется.

5619