Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание произошло на одном из производств. Уровень пожара – средний.

Оказалось, что крупный пожар в районе Красноярского тракта произошел на одном из производств. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Сейчас специалисты оценивают уровень возгорания как средний.

– На месте работают специалисты МЧС. Буду информировать, – добавил Хоценко.

Напомним, сообщение о возгорании поступило около 11:50 часов. В МЧС сообщили, что на территории предпрития горят емкости с нефтепродуктами.

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·Происшествия

Возгорание произошло на одном из производств. Уровень пожара – средний.

Оказалось, что крупный пожар в районе Красноярского тракта произошел на одном из производств. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Сейчас специалисты оценивают уровень возгорания как средний.

– На месте работают специалисты МЧС. Буду информировать, – добавил Хоценко.

Напомним, сообщение о возгорании поступило около 11:50 часов. В МЧС сообщили, что на территории предпрития горят емкости с нефтепродуктами.

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