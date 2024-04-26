Пасхальные куличи были изготовлены по всем православным канонам и освящены представителями церкви.

Пасхальные куличи были изготовлены по всем православным канонам и освящены представителями церкви.

Три омских хлебозавода приняли участие в акции по изготовлению пасхальных куличей для бойцов, участвующих в специальной военной операции. По православным канонам было испечено 2 тыс. куличей, их освятили протоиерей Дмитрий Гришин и епископ Вячеслав Брылеев.

Пасхальный привет из Омска отправится на передовую 2 мая. Омским военнослужащим куличи раздадут во время пения Пасхального тропаря, сообщает 12 канал.

– В первую очередь кулич — это, конечно же, символ Пасхи Христовой. И очень отрадно, и нужно, и необходимо, чтобы в это непростое время наши защитники, войны там, именно на рубеже, почувствовали заботу и любовь, – отметил епископ Тарский и Тюкалинский Вячеслав Брылеев.

Ранее сообщалось, что в омские библиотеки передали книги с рассказами и стихами ветеранов СВО. Одним из соавторов книги, изданной фондом «Защитники Отечества», стал 20-летний омский поэт Амир Сабиров, выполняющий сейчас свой воинский долг в зоне спецоперации.