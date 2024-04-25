Одним из соавторов книги, изданной фондом «Защитники Отечества», стал 20-летний омский поэт Амир Сабиров, выполняющий сейчас свой воинский долг в зоне спецоперации.

Одним из соавторов книги, изданной фондом «Защитники Отечества», стал 20-летний омский поэт Амир Сабиров, выполняющий сейчас свой воинский долг в зоне спецоперации.

В региональном филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» 24 апреля прошла общественная презентация книги «Жизнь за други своя». Она представляет собой сборник рассказов и стихов участников специальной военной операции, изданной под редактурой писателя Захара Прилепина.

– Крайне важно в момент события записать его. Если нет записи, то даже самое героическое не остается в национальной памяти, – прокомментировал Прилепин необходимость издания книги.

Книгу выпустил фонд «Защитники Отечества», и часть тиража была передана в региональные филиалы. До Омска пока доехало всего 20 экземпляров, и для максимально широкого ознакомления читателей с книгой практически все они были переданы в муниципальные библиотеки Омска.

– Чем больше становится вернувшихся со СВО ветеранов, тем больше ощущается среди читательской аудитории спрос на литературу патриотической тематитики. Удовлетворить его зачастую нечем, и тем ценнее для нас такой подарок, как книга «Жизнь за други своя», – отметила директор Бюджетного учреждения культуры «Омские муниципальные библиотеки» Наталья Дрозд. – Библиотека – это такое место, где не просто выдают книги, но где о книгах прежде всего говорят. В разговор о книге «Жизнь за други своя» постараемся вовлечь максимальное число читателей.

Когда часть тиража книги была доставлена в Омск, выяснялось, что среди авторов первого издания проекта есть омский поэт Амир Сабиров. Региональный штаб Захара Прилепина нашел контакты талантливого омича, но, поскольку он является в настоящее время военнослужащим, сам он приехать в Омск не смог. Зато на презентацию книги пришли родители Амира – Рамиль и Эльмира Сабировы. Они рассказали, что писать стихи их младший сын начал с детства. В соответствии со своим увлечением после школы поступил на филологичеческий факультет ОмГУ, однако, когда началась специальная военная операция, решил отдать свой долг Родине. Призванный сначала на срочную службу он подписал контракт с Минобороны РФ и был зачислен в одно из разведывательных подразделений.

По словам руководителя омского штаба Захара Прилепина Александра Барко, такие люди, как Амир Сабиров, со временем должны составить творческую элиту страны.

– Мы все понимаем, что живем сегодня в условиях масштабного военного конфликта. У любой войны есть информационная составляющая, и для информационной войны нужно свое особенное оружие. Пока его катастрофически не хватает. У нас долгое время выделялись миллионы и даже миллиарды бюджетных рублей на некие культурные проекты, которые моментально сдулись, как только заговорили пушки. Новая же культурная повестка только начинает формироваться, причем в основном за счет энтузиазма и подвижничества настоящих патриотов. Писатель Захар Прилепин – яркий представитель этой когорты. Сам он, конечно, широко известен, но его возможности совсем не безграничны. И поэтому мы очень признательны фонду «Защитники Отечества» за то, что он активно включился в культурные и социальные проекты. Изданием и пропагандой таких книг, как за «Жизнь за други своя», мы показываем, что «за ленточкой» находятся сейчас думающие, талантливые люди. Условно говоря, это наши новые Твардовские, Симоновы и Быковы, настоящая творческая интеллигенция, которая после нашей победы должна составить настоящую элиту страны, – подчеркнул Александр Барко.

Он добавил, что все региональные штабы Захара Прилепина, в том числе омский, включились в работу по поиску авторов для второго издания сборника произведений ветеранов СВО. Новая книга также будет издана при содействии фонда «Защитники Отечества».

– Идея собрать истории участников СВО, рассказать об их подвигах общественности, конечно, лежала на поверхности. Это необходимо, чтобы сохранить историческую правду и память об этих событиях, – заявила председатель фонда Анна Цивилева.

Как первый, так и второй тираж книги от ветеранов СВО планируется оцифровать и разместить в базе Национальной электронной библиотеки, что сделает книги доступными для всех.