Аграриям предстоит засеять более 2 млн гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур.

Аграриям предстоит засеять более 2 млн гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа сообщил, что посевная кампания в Омской области продлится до начала июня. О старте полевых работ сегодня объявил глава региона Виталий Хоценко.

Общая площадь посевов составит 2,9 млн рублей. Аграрии будут сеять зерновые, масличные и кормовые культуры, а также картофель и овощи.

– Основной сев яровых зерновых и зернобобовых культур составит 2,1 млн га. При суточной производительности 110–115 тысяч га и оптимальных погодных условиях сев продлится до начала июня, – цитирует Дрофу «12 канал». – Все технологические операции будут осуществлены в рекомендованные и научно обоснованные агротехнические сроки, согласно природно-климатическим и почвенным особенностям районов.

Чиновник также сообщил, что в текущем году государственная поддержка отрасли составит 2,5 млрд рублей.