Аграриям предстоит засеять более 2 млн гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа сообщил, что посевная кампания в Омской области продлится до начала июня. О старте полевых работ сегодня объявил глава региона Виталий Хоценко.
Общая площадь посевов составит 2,9 млн рублей. Аграрии будут сеять зерновые, масличные и кормовые культуры, а также картофель и овощи.
– Основной сев яровых зерновых и зернобобовых культур составит 2,1 млн га. При суточной производительности 110–115 тысяч га и оптимальных погодных условиях сев продлится до начала июня, – цитирует Дрофу «12 канал». – Все технологические операции будут осуществлены в рекомендованные и научно обоснованные агротехнические сроки, согласно природно-климатическим и почвенным особенностям районов.
Чиновник также сообщил, что в текущем году государственная поддержка отрасли составит 2,5 млрд рублей.