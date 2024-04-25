Омск-Информ
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·Общество

Фермеры уже обработали 10 % от запланированной площади.
В Омской области началась посевная. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Весенне-полевые работы начались уже в 17 районах. Аграрии уже обработали около 270 тысяч га. Это 10 % от всей запланированной площади.
Напомним, в этом году посевная площадь в Омской области увеличится на 13 тыс. га и составит 2,9 млн. га
·Общество

Фермеры уже обработали 10 % от запланированной площади.
В Омской области началась посевная. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Виталий Хоценко.
Весенне-полевые работы начались уже в 17 районах. Аграрии уже обработали около 270 тысяч га. Это 10 % от всей запланированной площади.
Напомним, в этом году посевная площадь в Омской области увеличится на 13 тыс. га и составит 2,9 млн. га