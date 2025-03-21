В Омской области идет подготовка к посевной кампании.

Посевная площадь в 2025 году в Омской области составит почти 3 млн га, в этом сезоне изменена структура посевных площадей. Больше будет посеяно масличных культур, картофеля и овощей. К весеннему севу заготовлено 365 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур.

Почти завершена подготовка к полевым работам машинно-тракторного парка, в посевной будет задействовано 8,5 тыс. тракторов, 11 тыс. сеялок, 845 посевных комплексов.

Кстати, в 2024 году в Омской области был один из самых высоких урожаев зерновых и зернобобовых культур в истории региона – 4 млн тонн.