Из-за осадков темпы посевной снизились, она сдвинулась примерно на неделю. Аграрии надеются на теплое лето.

Из-за осадков темпы посевной снизились, она сдвинулась примерно на неделю. Аграрии надеются на теплое лето.

Посевная кампания в Омской области сдвинулась на неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николая Дрофу. Причиной этого стала влажная и холодная погода, стоящая в регионе.

– Из-за этих осадков темпы посевной кампании снизились и сдвинулись сроки. Сейчас очень интенсивно работаем, где-то круглосуточно, если погода позволяет. Стоит задача закончить пшеницу 4-5 июня, остальную посевную 6-7 июня, – сказал Дрофа.

Задержка на неделю не станет критичной, если лето будет теплым, отметил министр.

– Тогда созревание пойдет быстро и зерно созреет в срок. Если же лето будет дождливым и холодным, то все будет стоять зеленое. Здесь много факторов, которые могут повлиять во время периода вегетации, – пояснил глава Минсельхоза.

По состоянию на 30 мая в Омской области посеяно 1,8 млн га, включая 1,4 млн га зерновых и зернобобовых культур.