На поля омские аграрии выйдут не раньше середины апреля.
Накануне состоялось оперативное совещание по подготовке и проведению весенних полевых работ в субъектах СФО, в его работе принял участие глава Минсельхоза Омской области Николай Дрофа.
– На совещании каждый регион представил доклад о готовности к проведению весенних полевых работ, – рассказал министр.
Аграрии Омской области начинают активную подготовку к проведению посевной кампании. В 2025 году общая посевная площадь составит 2,9 млн га, это на 10 тыс. га больше уровня 2024 года.
– Планируется, что аграрии приступят к полевым работам во второй декаде апреля и закончат посевную основных сельхозкультур в начале июня, – сообщил о сроках посевной Дрофа.
В этом году структура посевных площадей будет изменена, в Омской области будут увеличены посевы масличных культур, овощей и картофеля. По словам главы минсельхоза, обеспеченность семенами составляет 100 %.