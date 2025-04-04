На поля омские аграрии выйдут не раньше середины апреля.

Накануне состоялось оперативное совещание по подготовке и проведению весенних полевых работ в субъектах СФО, в его работе принял участие глава Минсельхоза Омской области Николай Дрофа.

– На совещании каждый регион представил доклад о готовности к проведению весенних полевых работ, – рассказал министр.

Аграрии Омской области начинают активную подготовку к проведению посевной кампании. В 2025 году общая посевная площадь составит 2,9 млн га, это на 10 тыс. га больше уровня 2024 года.

– Планируется, что аграрии приступят к полевым работам во второй декаде апреля и закончат посевную основных сельхозкультур в начале июня, – сообщил о сроках посевной Дрофа.

В этом году структура посевных площадей будет изменена, в Омской области будут увеличены посевы масличных культур, овощей и картофеля. По словам главы минсельхоза, обеспеченность семенами составляет 100 %.