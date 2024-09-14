Причиной гибели урожая зерновых стали проливные дожди. По этой причине в регионе ввели режим ЧС.

В Омской области из-за проливных дождей погибло около 200 тыс. гектаров посевов, сообщил глава регионального Минсельхоза Николай Дрофа. По этой же причине уборочная кампания стартовала позже обычных сроков.

– Сейчас предварительный ущерб трудно оценить. Руководители хозяйств только начинают обращаться в страховую компанию, но гибель посевов где-то в пределах 200 тыс. га, – цитирует министра агентство ТАСС.

Накануне Дрофа сообщал, что в регионе убрано 20 % посевных площадей, но есть места, где из-за увлажнения почвы уборочная еще не начиналась. Средняя урожайность зерновых по региону составляет 18,5 центнера с гектара.

Из-за сильных дождей в Омской области был введен режим чрезвычайной ситуации, который позволит аграриям получить компенсации за потерянный урожай. Режим ЧС продолжает действовать в 13 районах области.