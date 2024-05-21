Земли находятся в зоне подтопления в Тарском районе. В посевной кампании они задействованы не будут.

Земли находятся в зоне подтопления в Тарском районе. В посевной кампании они задействованы не будут.

В Тарском районе подтоплено порядка 2 тыс. гектар земли. Как заявил министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа, пострадавшие от паводка земли не будут задействованы в посевной кампании этого года.

Сейчас в районе проводят сев яровых культур на площади 2,9 тыс. га. Это составляет 22,1 % от плана. Кроме того, проводится сев зерновых и зернобобовых, а также кормовых культур.