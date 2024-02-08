Парламентарии пришли к выводу, что у предпринимателей отсутствуют стимулы для выкупа или аренды участков. Бюджет города теряет в доходах.

Парламентарии пришли к выводу, что у предпринимателей отсутствуют стимулы для выкупа или аренды участков. Бюджет города теряет в доходах.

Сегодня, 8 февраля, на заседании комитета Горсовета Омска по экономическому развитию депутаты обсудили перспективы выкупа земель предпринимателями по льготной стоимости. Таким способом возможно легализовать бизнесменов, которые пользуются муниципальными участками, но не платят налоги и не вносят арендную плату.

Председатель комитета по поддержке предпринимательства в сфере недвижимого имущества и земельных вопросов Торгово-промышленной палаты Александр Дмитриенко пояснил, что в 2020–2021 годах действовала программа выкупа земель по льготной ставке 10 % от кадастровой стоимости. Но действие ее закончено. Эксперт считает, что нужно предложить бизнесу новую льготную программу.

– Депимущества и Минимущества нужно провести инвентаризацию этих неохваченных участков и создать условия для выкупа земель по льготной ставке. Предлагаю установить ее в размере 2,5 % от кадастровой стоимости, – отметил он.

По подсчетам эксперта, эта мера позволит привлечь в бюджет миллиарды рублей.

Тогда как первый заместитель директора департамента имущественных отношений Юлия Швецова пояснила, что инвентаризация земель не проводилась. Следовательно, точное количество участков, за которые вносят арендную плату, отдают налоги или с предпринимателей взимаются средства за неосновательное обогащение, неизвестно.

Председатель комитета Алексей Провозин заметил, что программа выкупа земель по сниженной ставке диктовала предпринимателям порой невыполнимые условия. Потому желающих приобрести участки набиралось немного.

– Многие критерии носили заградительный характер. Например, нельзя было приобрести землю, если не владеешь ею меньше трех лет. В свое время такая норма прошла, она не стала стимулом для бизнеса легализовать земельные участки, которыми он пользовался. Программа закончена, и остается лишь догадываться, сколько земель не выкуплено и сколько налогов не поступило, – рассуждал он.

Депутаты сошлись во мнении, что предпринимателей нужно выводить из тени взыскания неосновательного обогащения, предлагать им аренду или выкуп земельного участка. Они договорились создать рабочую группу при горсовете и запросили у мэрии письменную информацию об инвентаризации участков.