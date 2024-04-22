Омск-Информ
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·Общество

Распылять специальные химикаты будут во вторник и пятницу.
В администрации омских парков рассказали, где и когда будут проводить акарицидную обработку. Завтра, 23 апреля, с 7 часов утра специальные химикаты будут распылять в парке «Советский». Работы в парке им. 30-летия ВЛКСМ, в саду «Сибирь» и саду им. Кирова планируются 26 апреля.
– Обработка проводится профессиональными службами с использованием сертифицированных средств, безопасных для людей и окружающей среды, – сообщили в администрации парков.
Отметим, что, по данным на 16 апреля, клещи покусали уже 41-го жителя Омской области.
·Общество

Распылять специальные химикаты будут во вторник и пятницу.
В администрации омских парков рассказали, где и когда будут проводить акарицидную обработку. Завтра, 23 апреля, с 7 часов утра специальные химикаты будут распылять в парке «Советский». Работы в парке им. 30-летия ВЛКСМ, в саду «Сибирь» и саду им. Кирова планируются 26 апреля.
– Обработка проводится профессиональными службами с использованием сертифицированных средств, безопасных для людей и окружающей среды, – сообщили в администрации парков.
Отметим, что, по данным на 16 апреля, клещи покусали уже 41-го жителя Омской области.