Общее число укушенных этой весной увеличилось в регионе до 41.

Общее число укушенных этой весной увеличилось в регионе до 41.

В этом году клещи покусали уже 41-го жителя Омской области. Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора омского Роспотребнадзора Александра Недашковская, пострадали 24 ребенка.

Отметим, что еще 9 апреля Роспотребнадзор сообщал только о 5 случаях присасывания клещей. То есть за неделю эти насекомые укусили 36 человек.

Напомним, в 2023 году в регионе было зарегистрировано 5 126 укусов. В 30 % случаев пострадали дети. В 2022 году клещи покусали более 6000 человек (27 % детей).