Омск-Информ
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·Общество

Оперштаб будет находиться в Русско-Полянском районе. Такое поручение местным чиновникам дал губернатора Виталий Хоценко.

Из-за паводков в Русско-Полянском районе создадут оперативный штаб. Он будет координировать аварийно-восстановительные работы и оказывать адресную помощь населению. Такое поручение местным властям и министру региональной безопасности Алексею Кубицу дал губернатор Виталий Хоценко.

Напомним, сегодня Хоценко решил отправиться в пострадавшие от наводнения районы. Он уже посетил село Сибирское. Сейчас губернатор находится в селе Цветочном. Кроме того, стало известно, что пострадавшие от паводка местные жители получат выплаты. Их размер зависит от причиненного ущерба.

·Общество

Оперштаб будет находиться в Русско-Полянском районе. Такое поручение местным чиновникам дал губернатора Виталий Хоценко.

Из-за паводков в Русско-Полянском районе создадут оперативный штаб. Он будет координировать аварийно-восстановительные работы и оказывать адресную помощь населению. Такое поручение местным властям и министру региональной безопасности Алексею Кубицу дал губернатор Виталий Хоценко.

Напомним, сегодня Хоценко решил отправиться в пострадавшие от наводнения районы. Он уже посетил село Сибирское. Сейчас губернатор находится в селе Цветочном. Кроме того, стало известно, что пострадавшие от паводка местные жители получат выплаты. Их размер зависит от причиненного ущерба.