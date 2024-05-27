Заседания оперативного штаба будут проводить каждый день. В ближайшее время комиссия начнет оценку ущерба, нанесенного паводком.

Заседания оперативного штаба будут проводить каждый день. В ближайшее время комиссия начнет оценку ущерба, нанесенного паводком.

В Омской области начал работать оперативный штаб по восстановлению территорий, которые пострадали от паводка. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, основная задача штаба – анализ оперативной паводковой обстановки, принятие решений для ликвидации последствий наводнения, оказание своевременной помощи пострадавшим.

По данным министерства региональной безопасности, наиболее сложная обстановка по-прежнему складывается в Усть-Ишимском районе. Из зоны паводка эвакуировали более 2 тыс. человек. Сейчас вода в реках Иртыш и Ишим постепенно начала снижаться, в ближайшее время комиссия начнет оценивать причиненный людям ущерб.

– Сейчас в Усть-Ишимском районе вода постепенно начала освобождать домовладения жителей. Комиссии по оценке ущерба находятся в оперативной готовности, чтобы, как только дома окончательно освободятся от воды, начать работу, – отметил Хоценко.

Кроме того, были сформированы бригады по санитарной обработке территорий. Они приступят к дезинфекции улиц и домов сразу, как только позволит обстановка.

Заседания оперштаба будут проводить каждый день. Губернатор призвал глав пострадавших от паводка районов быть на постоянной связи с людьми, узнавать их потребности, своевременно реагировать на запросы.