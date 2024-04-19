По 10 тыс. рублей получат все пострадавшие от паводка. Те, кто лишился имущества полностью, получат в разы больше.

По 10 тыс. рублей получат все пострадавшие от паводка. Те, кто лишился имущества полностью, получат в разы больше.

Жители Омской области, пострадавшие от паводка, получат выплаты. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко, который сегодня отправился в пострадавшие от наводнения районы. Сейчас он находится в селе Сибирское Русско-Полянского района.

– Встретился с жителями. Говорят, что вода пришла в дома стремительно и внезапно. Валерий Сердюк, один из старожилов села, уверяет, что такого паводка местные жители не помнят с середины 80-х. Ситуация в домах у жителей села разная: у одних имущество частично пришло в негодность, у других – полностью, – рассказал Хоценко.

Так, все пострадавшие получат по 10 тыс. рублей. Тем, кто частично потерял имущество, выделят по 50 тыс. рублей. Тем, чье имущество пострадало полностью, – 100 тыс. рублей. Деньги омичи должны получить уже на следующей неделе.