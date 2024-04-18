Водоналивная дамба, которую начали возводить, не спасет трассу от подтопления. Поэтому решили предпринять более радикальные меры.

Водоналивная дамба, которую начали возводить, не спасет трассу от подтопления. Поэтому решили предпринять более радикальные меры.

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации с паводком в российских регионах. В частности, речь зашла о паводке на реке Ишим, которая частично протекает по Омской области, а также по Тюменской.

До Омской области большая вода в ближайшие дни не должна дойти, а вот в соседнем регионе ситуация очень тревожная. Как уже сообщало РИА «Омск-информ», власти Тюменской области всерьез обеспокоены тем, что вышедшая из берегов вода затопит трассу Р-402 Тюмень – Омск. В районе райцентра Абатское устанавливали водоналивную дамбу. Ее выделил глава МЧС Александр Куренков. Но, как оказалось, дамба не спасет трассу от подтопления.

О ситуации с защитой федеральной трассы от паводка Владимиру Путину рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Александр Вячеславович оперативно выделил нам из резерва водоналивную дамбу в четыре километра. В понедельник мы ее уже устанавливали, установили почти 800 метров. Но, поскольку прогноз пришел более высокий, мы воду слили, ее свернули, потому что вода через нее на метр перельется. Дорогу федеральную отсыпаем грунтом, первый слой уже прошли, второй закончим в пятницу. Эту наливную дамбу будем использовать для защиты населенных пунктов, – сообщил Моор.

Также тюменский губернатор отметил, что в этом регионе подвергнется подтоплению 101 населенный пункт, 6387 домовладений и порядка 17,5 тыс. человек, которые проживают в этих домах.