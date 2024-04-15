Участок федеральной трассы в Абатском районе Тюменской области рискует быть затопленным в случае разлива реки Ишим. Сейчас делают все, чтобы этого не произошло. Есть опасения, что из-за паводка пропадет сотовая связь.

Участок федеральной трассы в Абатском районе Тюменской области рискует быть затопленным в случае разлива реки Ишим. Сейчас делают все, чтобы этого не произошло. Есть опасения, что из-за паводка пропадет сотовая связь.

В Абатском районе Тюменской области продолжаются работы, направленные на то, чтобы предотвратить подтопление трассы Тюмень – Омск.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», трассу укрепляют в районе моста через реку Ишим. Сейчас эта река вышла из берегов в Казахстане и затопила множество территорий. Есть опасение, что река может подобраться и к федеральной трассе. Сейчас вдоль трассы устанавливают водоналивную дамбу.

– Тот случай, когда вода (именно она заполняет резервуары) помогает остановить воду. Одно из главных преимуществ такой дамбы – оперативность установки. Все работы идут по плану, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Также тюменский губернатор провел оперативный штаб по предупреждению паводка. Он, к примеру, поручил главам городов и районов уже сейчас проработать варианты действий в случае, если не будет работать сотовая связь.