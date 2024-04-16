Омск-Информ
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·Авто

Горожане жалуются на то, что никто не спешит ее заделывать.
Жители Старого Кировска сообщили о провале дороги на улице Фабричной. Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях.
– Куда ни обращались, везде игнорируют! – пожаловались горожане.
Отметим, что дыры в асфальте также появились на Малиновского и Учебной. Сообщают горожане и о разрушении тротуаров на набережной.
1766
·Авто

Горожане жалуются на то, что никто не спешит ее заделывать.
Жители Старого Кировска сообщили о провале дороги на улице Фабричной. Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях.
– Куда ни обращались, везде игнорируют! – пожаловались горожане.
Отметим, что дыры в асфальте также появились на Малиновского и Учебной. Сообщают горожане и о разрушении тротуаров на набережной.
1766