Омск-Информ
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·Авто

Все, что сделали, так это обмотали сигнальной лентой торчащее в яме колесо.
Яму на улице Учебной в районе пересечения с Лермонтова пока так и не залатали. В ней по-прежнему торчит колесо, предупреждающее водителей.
– Колесо только обмотали полосатой ленточкой. Машины старательно объезжают, – сообщил «Омск-информу» очевидец.
На эту яму омичи пожаловались еще 12 апреля. В тот же день в мэрии пообещали починить дорожное полотно, но сроков не назвали.
·Авто

Все, что сделали, так это обмотали сигнальной лентой торчащее в яме колесо.
Яму на улице Учебной в районе пересечения с Лермонтова пока так и не залатали. В ней по-прежнему торчит колесо, предупреждающее водителей.
– Колесо только обмотали полосатой ленточкой. Машины старательно объезжают, – сообщил «Омск-информу» очевидец.
На эту яму омичи пожаловались еще 12 апреля. В тот же день в мэрии пообещали починить дорожное полотно, но сроков не назвали.