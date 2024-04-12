Омск-Информ
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·Авто

Провал закрыли старой покрышкой. В мэрии заявили, что передали информацию в ресурсные организации.

В самом центре Омска водители рискуют столкнуться с неприятностями из-за провала асфальта.

Очередной провал произошел на улице Учебной в районе пересечения с улицей Лермонтова. Соответствующие фотографии появились в паблике «Аварийный Омск. Автор поста прикрепил и видео для наглядности. Видно, что место провала закрыли старой покрышкой.

В мэрии Омска отреагировали на сообщение. Сообщается, что «информация передана в ресурсные организации для оперативного устранения нарушений». Насколько быстро устранят «нарушения», непонятно.

4520
·Авто

Провал закрыли старой покрышкой. В мэрии заявили, что передали информацию в ресурсные организации.

В самом центре Омска водители рискуют столкнуться с неприятностями из-за провала асфальта.

Очередной провал произошел на улице Учебной в районе пересечения с улицей Лермонтова. Соответствующие фотографии появились в паблике «Аварийный Омск. Автор поста прикрепил и видео для наглядности. Видно, что место провала закрыли старой покрышкой.

В мэрии Омска отреагировали на сообщение. Сообщается, что «информация передана в ресурсные организации для оперативного устранения нарушений». Насколько быстро устранят «нарушения», непонятно.

4520