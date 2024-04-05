Омск-Информ
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·Происшествия

На оживленном участке улицы Волкова образовалась внушительная яма.

Жителей омских Нефтяников предупредили о провале на улице Волкова между «Магнитом» по адресу: Волкова, 7, и киоском с мороженым.

– Яма глубиной 2-3 метра. Ночью будет невидно, кто-то обязательно попадется, - написал анонимный пользователь в паблике «Омск ВК».

Добавим, что этот участок улицы Волкова является достаточно оживленным.

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·Происшествия

На оживленном участке улицы Волкова образовалась внушительная яма.

Жителей омских Нефтяников предупредили о провале на улице Волкова между «Магнитом» по адресу: Волкова, 7, и киоском с мороженым.

– Яма глубиной 2-3 метра. Ночью будет невидно, кто-то обязательно попадется, - написал анонимный пользователь в паблике «Омск ВК».

Добавим, что этот участок улицы Волкова является достаточно оживленным.

1745