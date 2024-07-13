Омск-Информ
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·Происшествия

Провал образовался неподалеку от Юбилейного моста на набережной имени Альберта Каримова.

В центре Омска, на набережной, носящей имя академика Альберта Каримова, в тротуаре образовался внушительный провал.

Круглую дыру в асфальте заснял один из подписчиков паблика Regik55.

На видео мужчина с горькой иронией замечает, что скоро тут все будет в ямах. Эту он назвал изюминкой нашего города. В комментариях автора поста поддержали, назвав Омск «изюмительным» городом.

Напомним, Альберт Каримов был главным архитектором Омска с 1975 по 2005 год. Академик Российской академии архитектуры и строительных наук ушел из жизни в 2005 году.

·Происшествия

Провал образовался неподалеку от Юбилейного моста на набережной имени Альберта Каримова.

В центре Омска, на набережной, носящей имя академика Альберта Каримова, в тротуаре образовался внушительный провал.

Круглую дыру в асфальте заснял один из подписчиков паблика Regik55.

На видео мужчина с горькой иронией замечает, что скоро тут все будет в ямах. Эту он назвал изюминкой нашего города. В комментариях автора поста поддержали, назвав Омск «изюмительным» городом.

Напомним, Альберт Каримов был главным архитектором Омска с 1975 по 2005 год. Академик Российской академии архитектуры и строительных наук ушел из жизни в 2005 году.