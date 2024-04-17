Омск-Информ
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·Общество

Такую картину горожане увидели на улице Демьяна Бедного. 
Омичи пожаловались на ливневку, часть которой закатали в асфальт. Такую картину горожане увидели на улице Демьяна Бедного недалеко от путепровода. 
– Новые технологии! Надеемся, заявка на патент уже подана, – иронизируют омичи в соцсетях.
В мэрии поспешили прокомментировать уникальный ремонт. В администрации отметили, что работа – дело рук неустановленных лиц и мэрия к ним не имеет никакого отношения. Кроме того, асфальтобетонную смесь, которой залатали ливневку, муниципальный асфальтобетонный завод не производит.
1704
·Общество

Такую картину горожане увидели на улице Демьяна Бедного. 
Омичи пожаловались на ливневку, часть которой закатали в асфальт. Такую картину горожане увидели на улице Демьяна Бедного недалеко от путепровода. 
– Новые технологии! Надеемся, заявка на патент уже подана, – иронизируют омичи в соцсетях.
В мэрии поспешили прокомментировать уникальный ремонт. В администрации отметили, что работа – дело рук неустановленных лиц и мэрия к ним не имеет никакого отношения. Кроме того, асфальтобетонную смесь, которой залатали ливневку, муниципальный асфальтобетонный завод не производит.
1704