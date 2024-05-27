Омск-Информ
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·Происшествия

Огромная дыра образовалась на улице Перелета. Об этой проблеме местные жители сообщали еще три недели назад. 

У дома на улице Перелета, 12/1 (Левый берег), провалился асфальт. Огромная дыра образовалась еще три недели назад. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.

– Стоит запах канализации. Яма глубокая. Кроме того, что ее огородили, действий никаких, – написала одна из жительниц.

В мэрии города отреагировали на жалобу и заявили, что ресурсоснабжающая организация должна устранить проблему не позднее 1 июня.

·Происшествия

Огромная дыра образовалась на улице Перелета. Об этой проблеме местные жители сообщали еще три недели назад. 

У дома на улице Перелета, 12/1 (Левый берег), провалился асфальт. Огромная дыра образовалась еще три недели назад. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.

– Стоит запах канализации. Яма глубокая. Кроме того, что ее огородили, действий никаких, – написала одна из жительниц.

В мэрии города отреагировали на жалобу и заявили, что ресурсоснабжающая организация должна устранить проблему не позднее 1 июня.