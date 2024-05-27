Огромная дыра образовалась на улице Перелета. Об этой проблеме местные жители сообщали еще три недели назад.

Огромная дыра образовалась на улице Перелета. Об этой проблеме местные жители сообщали еще три недели назад.

У дома на улице Перелета, 12/1 (Левый берег), провалился асфальт. Огромная дыра образовалась еще три недели назад. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.

– Стоит запах канализации. Яма глубокая. Кроме того, что ее огородили, действий никаких, – написала одна из жительниц.

В мэрии города отреагировали на жалобу и заявили, что ресурсоснабжающая организация должна устранить проблему не позднее 1 июня.