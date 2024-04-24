Омск-Информ
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·Общество

Завод находится на Окружной дороге.
В Омске запустили новый асфальтобетонный завод. Он рассчитан на производство асфальтобетонной смеси различного состава и плотности. Завод находится на Окружной дороге. Проект по приобретению новой асфальтосмесительной установки был реализован организацией «ОмскСайдингИнвест». 
– Мощностей одного муниципального асфальтобетонного завода в Омске, конечно, недостаточно для того, чтобы выполнять и  ремонтно-восстановительные работы, и тот объем задач по строительству и капитальному ремонту, который мы в городе ведем и планируем еще вести, включая проекты реконструкции мостовых сооружений. Этот завод – хорошее подспорье и точно не лишняя единица, – заявил губернатор Виталий Хоценко. 
По словам главы региона, в этом году только в Омске аварийно-восстановительный ремонт запланирован на 480 улицах. 
·Общество

Завод находится на Окружной дороге.
В Омске запустили новый асфальтобетонный завод. Он рассчитан на производство асфальтобетонной смеси различного состава и плотности. Завод находится на Окружной дороге. Проект по приобретению новой асфальтосмесительной установки был реализован организацией «ОмскСайдингИнвест». 
– Мощностей одного муниципального асфальтобетонного завода в Омске, конечно, недостаточно для того, чтобы выполнять и  ремонтно-восстановительные работы, и тот объем задач по строительству и капитальному ремонту, который мы в городе ведем и планируем еще вести, включая проекты реконструкции мостовых сооружений. Этот завод – хорошее подспорье и точно не лишняя единица, – заявил губернатор Виталий Хоценко. 
По словам главы региона, в этом году только в Омске аварийно-восстановительный ремонт запланирован на 480 улицах. 