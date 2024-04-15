В дождь яма на дороге становится не видна, и многие автолюбители попадают в нее, повреждая свои транспортные средства.

В дождь яма на дороге становится не видна, и многие автолюбители попадают в нее, повреждая свои транспортные средства.

Омичи пожаловались на огромную яму на дороге по улице Малиновского. Она образовалась между домами № 17 и 12/1.

– Яма увеличивается каждый день!!! Скоро и соседнюю полосу захватит! Чтоб ее объехать, приходится выезжать на встречку. К тому же это пешеходный переход, – пожаловались омичи в соцсетях.

Местные жители отмечают, что в дождь яма на дороге становится не видна и многие автолюбители попадают в нее, повреждая свои транспортные средства.

В мэрии отметили, что ремонт на дороге пройдет в ближайшее время, после полного высыхания асфальта.