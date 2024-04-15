Омск-Информ
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·Общество

В дождь яма на дороге становится не видна, и многие автолюбители попадают в нее, повреждая свои транспортные средства.
Омичи пожаловались на огромную яму на дороге по улице Малиновского. Она образовалась между домами № 17 и 12/1. 
– Яма увеличивается каждый день!!! Скоро и соседнюю полосу захватит! Чтоб ее объехать, приходится выезжать на встречку. К тому же это пешеходный переход, – пожаловались омичи в соцсетях.
Местные жители отмечают, что в дождь яма на дороге становится не видна и многие автолюбители попадают в нее, повреждая свои транспортные средства.
В мэрии отметили, что ремонт на дороге пройдет в ближайшее время, после полного высыхания асфальта.
Отметим, что рядом с этим местом накануне насмерть сбили мужчину.
1366
·Общество

В дождь яма на дороге становится не видна, и многие автолюбители попадают в нее, повреждая свои транспортные средства.
Омичи пожаловались на огромную яму на дороге по улице Малиновского. Она образовалась между домами № 17 и 12/1. 
– Яма увеличивается каждый день!!! Скоро и соседнюю полосу захватит! Чтоб ее объехать, приходится выезжать на встречку. К тому же это пешеходный переход, – пожаловались омичи в соцсетях.
Местные жители отмечают, что в дождь яма на дороге становится не видна и многие автолюбители попадают в нее, повреждая свои транспортные средства.
В мэрии отметили, что ремонт на дороге пройдет в ближайшее время, после полного высыхания асфальта.
Отметим, что рядом с этим местом накануне насмерть сбили мужчину.
1366