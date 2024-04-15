Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла по улице Малиновского. Мужчина шел посередине дороги и попал под колеса иномарки.

Вчера, 14 апреля, около 10 часов вечера возле многоэтажного дома № 17 на улице Малиновского сбили человека.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, 27-летний водитель автомобиля «Ниссан» сбил мужчину, который шел посередине дороги в попутном с автомобилем направлении.

Пешеход скончался на месте происшествия. Сейчас его личность устанавливается. По факту ДТП стражи порядка организовали проверку.

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·Происшествия

Авария произошла по улице Малиновского. Мужчина шел посередине дороги и попал под колеса иномарки.

Вчера, 14 апреля, около 10 часов вечера возле многоэтажного дома № 17 на улице Малиновского сбили человека.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, 27-летний водитель автомобиля «Ниссан» сбил мужчину, который шел посередине дороги в попутном с автомобилем направлении.

Пешеход скончался на месте происшествия. Сейчас его личность устанавливается. По факту ДТП стражи порядка организовали проверку.

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