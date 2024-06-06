Мужчина не выдержал дистанцию и столкнулся с ПАЗом, который двигался с пассажирами. Позже выяснилось, что виновник ДТП был пьян.

Мужчина не выдержал дистанцию и столкнулся с ПАЗом, который двигался с пассажирами. Позже выяснилось, что виновник ДТП был пьян.

Вчера, 5 июня, около 15:40 часов по автодороге Омск – Нижняя Омка в районе 17-го километра произошло ДТП, в котором пострадали люди.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, 33-летний водитель автомобиля «Хендай-Солярис» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, который двигался из Омска в райцентр Горьковское. В салоне транспорта находилось 10 пассажиров. В результате аварии водитель легковушки и его пассажиры – мужчины 35 и 41 лет попали в больницу.

Оказалось, что водитель «хендая» был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

– Показания алкотектора при проведении освидетельствования составили 1,204 мг/л. В отношении мужчины возбуждено административное делопроизводство, санкция которого предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, – отметили в ведомстве.

По факту ДТП стражи порядка организовали проверку.