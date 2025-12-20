После массового ДТП в Омской области ограничили движение на федеральных трассах

В Омской области на федеральных дорогах временно ограничили движение из-за плохой погоды. Как сообщили в ФКУ «Сибуправтодор», с 14:30 20 декабря пассажирские автобусы, маршрутки и тяжелые грузовики не могут проезжать из-за сильной низовой метели, мокрого снега и плохой видимости.
Ограничения действуют на нескольких участках:
- Р-402 – с 375+805 по 611+142 км;
- Р-254 «Иртыш» – Южный обход Омска с 781+525 по 821+300 км, а также участки с 655+334 по 805+459 км и с 821+300 по 947+666 км;
- А-320 – с 13+503 по 192+857 км.
Предполагается, что ограничения продлятся до полуночи 21 декабря 2025 года. В «Сибуправтодоре» предупреждают, что сроки могут измениться в случае сохранения неблагоприятной погоды.
Напомним, что ранее на омской «трассе смерти» произошло массовое ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, в аварии погибли шесть человек, еще восемь получили травмы, в том числе двое детей. На месте происшествия работают заместитель главы региона, начальник омского ГУ МЧС, министр региональной безопасности и глава Любинского района.