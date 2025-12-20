Омск-Информ
·Происшествия

Фуры разнесли пассажирский автобус на участке «трассы смерти» в Омской области

В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети.

Пассажирский автобус попал в аварию в Любинском районе. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Судя по кадрам, снятым очевидцами, автобус зажали и смяли две фуры. Ситуацию на месте происшествия контролируют заместитель главы региона, начальник омского ГУ МЧС, министр региональной безопасности и глава Любинского района.

Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается под непосредственным наблюдением министра здравоохранения области.

