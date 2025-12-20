Названо число погибших в страшном ДТП с автобусом на омской «трассе смерти»

Большинство пострадавших находилось в пассажирском автобусе.

Фото: t.me/mchs_omsk

Сегодня, 20 декабря, около 12:15 в Любинском районе Омской области на 548-м километре трассы Р-402 произошло столкновение сразу шести автомобилей. Как сообщили в пресс-службе МЧС, сотрудники оказали помощь пострадавшим на месте.

Спасатели освободили пострадавших и передали их медицинским работникам. По предварительной информации, шесть человек погибли, восемь получили травмы, в том числе двое детей.

На месте аварии продолжают работать оперативные службы. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. К ликвидации последствий привлечены 10 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Напомним, что ранее в региональном МВД рассказали о деталях аварии, произошедшей на омской трассе.