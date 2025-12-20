Стали известны детали аварии с пассажирским автобусом на омской «трассе смерти»

Следователи выясняют причины ДТП.

Фото: t.me/omsk_police

Сегодня в 11:55 в дежурную часть ОМВД России по Любинскому району поступило сообщение о массовой аварии с пострадавшими на автодороге Тюмень – Омск.

По предварительным данным, водитель «вольво», следовавший в сторону Омска, на 548-м километре выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ, ехавшим по маршруту Омск – Крутинка. После этого в ДТП попали автомобиль «Тойота», два КамАЗа и еще один «вольво».

В результате аварии водитель автобуса скончался в автомобиле скорой помощи. Пять пассажиров погибли на месте до приезда медиков, еще пятерых с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Движение по трассе продолжается без ограничений. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

По результатам проверки планируется возбуждение уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).